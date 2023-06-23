На днях московский «Спартак» объявил об уходе из клуба защитника Мацея Рыбуса. Польский футболист быстро нашёл себе новую команду. О подписании с 33-летним футболистом контракта на один сезон сообщил казанский «Рубин».

Напомним, что «Рубин» в завершившемся сезоне занял первое место в Первой лиге и вернулся в топ-дивизион с первой попытки спустя год после вылета.

Всего в Премьер-лиге России Мацей Рыбус провёл 211 матчей. В них футболист записал на свой счёт 22 гола и 27 результативных передач на партнёров.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.