​Вагнер Лав и Карвальо не приедут на Братский кубок

Во время летних сборов московские ЦСКА и «Динамо» планируют разыграть Братский кубок в честь столетия клубов. По данным телеграм-канала «ЭкСпорт Клипина», «армейцы» работают над приглашением на игру кого-то из легенд клуба. Вопрос находится в разработке. При этом отмечается, что на матч точно не приедут Вагнер Лав и Даниэл Карвальо.

Напомним, что в чемпионате России сезона 2022/2023 ЦСКА занял второе место, а «Динамо» - девятое. Старт следующего сезона Премьер-лиги намечен на 23 июля. В ближайшее время должен быть опубликован календарь, о чём накануне рассказывал глава РПЛ Александр Алаев.