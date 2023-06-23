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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС получает деньги от УЕФА

23 Июня 2023 • 15:18 Комментировать

Российский футбольный союз получает от УЕФА деньги, предусмотренные на развитие программ. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря РФС.

«Мы сейчас пересогласовываем программы. От УЕФА должны прийти деньги за программу HatTrick. Текущие платежи идут. Мы обсуждаем инвестиционную составляющую», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в начале прошлого года российский футбол столкнулся с санкциями. Так, например, клубы Российской премьер-лиги сейчас не участвуют в турнирах, которые проводятся под эгидой УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Максим Митрофанов
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