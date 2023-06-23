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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов – о назначении Лички в «Динамо»: «Импортозамещение в тренерском цеху у нас не совсем работает» эксклюзив

23 Июня 2023 • 15:18 Комментировать (1)

Президент махачкалинского «Легиона «Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение чешских специалистов главными тренерами двух российских клубов. Напомним, накануне официально было объявлено, что Марцел Личка возглавил московское «Динамо», а Иржи Ярошик – «Оренбург».

- К сожалению, импортозамещение в тренерском цеху у нас в стране не совсем работает. Многие команды перестали обращать внимание на местных тренеров и делают ставку на иностранных специалистов. То же «Динамо», если не ошибаюсь, уже третий или четвёртый раз подряд назначает своим главным тренером иностранца. В «Оренбурге» тоже делают ставку на специалистов из-за границы. С чем это связано? Не знаю. Возможно, руководители разочаровались в отечественных тренерах. Но я думаю, что есть специалисты, на которых можно обратить внимание. В том числе и Первой-лиге. Это и Калешин, который работает в «Акроне», и Василенко, который работает в «Алании». Но, к сожалению, очень редко у нас доверяют своим специалистам. А ведь прославленная академия «Динамо» должна заниматься подготовкой не только футболистов, но и тренеров. Личка, справедливости ради, заслужил своё назначение в «Динамо», потому что неплохо поработал в «Оренбурге», но надо учитывать, что у этой команды есть преимущество, которого нет у других клубов Премьер-лиги. «Оренбург» – единственная команда Премьер-лиги, принимающая своих соперников на искусственном газоне. Поэтому львиную долю очков они набирают дома. Чем заслужил своё назначение в «Оренбург» Иржи Ярошик? Футболистом он был неплохим, как игрок он оставил хороший след в российском чемпионате. Теперь посмотрим, как он будет тренировать в нашей Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Иржи Ярошик Чемпионат России Шамиль Лахиялов Оренбург Марцел Личка
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Комментарии (1)
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Папаня
23 Июня 2023 в 16:02
А где оно работает? Ну ладно, футбол, где уже падать некуда. А самолеты? Автопром?.. Хотя конечно всегда остается надежда на изоленту и автосервис Ашота за гаражами.
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