Президент РПЛ ответил на вопрос о возможных реформах лиги

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев поделился комментарием о возможных реформах чемпионата.

«Есть рабочая группа, она сформирована. Ждем первого совещания. Изменения по грядущему сезону не рассматриваем», — заявил Алаев «Спорт-Экспрессу».

Однако функционер отметил, что в дальнейшем может быть изменен не только формат РПЛ, но и Кубка, а также Суперкубка страны.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что РПЛ хочет изменить схему проведения соревнования. Это может произойти в сезоне-2024/25.

Чемпионом последних пяти розыгрышей чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит».