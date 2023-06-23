Петржела: Деньги могут убедить Малкома остаться в «Зените»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о нападающем санкт-петербургского клуба Малкоме Филипе.

«Чтобы построить большую европейскую карьеру, Малкому нужно покинуть «Зенит» уже этим летом. В РПЛ нет конкуренции. Чем быстрее он уедет из России, тем больше у него будет шансов стать топ-игроком», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что деньги могут переубедить Малкома, ведь бразильцу нигде не дадут такой контракт, как в «Зените».

В сезоне-2022/23 Малком появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и записал на свой счет 9 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего бразильца оценивается в 30 млн евро.

Раскрыта зарплата Малкома в «Зените»