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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ломаев ответил на вопрос об интересе «Зенита» и «Рубина»

23 Июня 2023 • 14:53 Комментировать

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев дал ещё один комментарий по поводу слухов о том, что он интересен «Зениту» и вернувшемуся в топ-дивизион «Рубину».

«Отвечу так, как и раньше, - я в неведении относительно этой ситуации. У меня нет никакой информации об интересе ко мне. Такие вопросы нужно задавать моему агенту», - сказал Ломаев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Крылья Советов» в прошлом чемпионате России заняли 12-е место и сохранили место в топ-дивизионе. Избежать стыковых матчей самарцам удалось за счёт минимальной победы над «Спартаком» в заключительном туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Рубин Иван Ломаев трансферы футбола - лето 2023
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