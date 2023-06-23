​Ломаев ответил на вопрос об интересе «Зенита» и «Рубина»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев дал ещё один комментарий по поводу слухов о том, что он интересен «Зениту» и вернувшемуся в топ-дивизион «Рубину».

«Отвечу так, как и раньше, - я в неведении относительно этой ситуации. У меня нет никакой информации об интересе ко мне. Такие вопросы нужно задавать моему агенту», - сказал Ломаев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Крылья Советов» в прошлом чемпионате России заняли 12-е место и сохранили место в топ-дивизионе. Избежать стыковых матчей самарцам удалось за счёт минимальной победы над «Спартаком» в заключительном туре.