​«Фенербахче» может перехватить спонсорство «Газпрома» у «Бешикташа»

Вероятность подписания спонсорского соглашения между «Бешикташем» и «Газпромом» стала намного ниже, чем несколько месяцев назад. Как сообщает на своих страницах Fotomac, проблемы возникают из-за сигналов УЕФА и неприемлемых требований российской стороны.

В то же время отмечается, что в «Бешикташе» обращают внимание на сближение «Зенита» с «Фенербахче». Клубы, как известно, являются партнёрами. В июле «канарейки» даже выступят на турнире в России.

В «Бешикташе» считают, что президент «Фенербахче» Али Коч хочет перехватить спонсорство «Газпрома» у «Бешикташа».