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Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Если Марио Фернандес не в форме, он будет мучиться и подводить ЦСКА» эксклюзив

23 Июня 2023 • 14:48 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал заявление президента московского ЦСКА о скором возвращении в клуб 32-летнего флангового защитника Марио Фернандеса.

- Мне кажется, большого мастерства и класса у Марио Фернандеса нет. Этот человек играл, будем говорить, на физических кондициях, за счёт какой-то скорости и самоотверженности. Не лучший вариант брать в команду человека, который уже не имеет мотивации. Я думаю, пользы не будет от этого возвращения никакой.

Марио Фернандес, если он не в форме, будет просто мучиться и подводить команду. Но надо знать, в каком он сейчас состоянии. Может, он не предрасположен к полноте. Поэтому тут нельзя судить так категорично. В общем, если приглашать людей такого мастерства и уровня, то это риск очень большой.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Марио Фернандес РПЛ Александр Чугунов
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