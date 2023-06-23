Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о своём состоянии

23 Июня 2023 • 14:39 Комментировать

Страж ворот «Крыльев Советов» Иван Ломаев сказал несколько слов о своём состоянии. Как известно, голкипер получил травму в матче Премьер-лиги против «Урала», который проходил 21 мая.

«Сейчас чувствую себя замечательно, готов полноценно тренироваться. Не могу сказать, что это был сложный период для меня. Слава богу, всё обошлось. Травма оказалась не такой серьёзной, как могла бы быть», - сказал Ломаев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В чемпионате России сезона 2022/2023 Иван Ломаев провёл 22 матча. В них голкипер пропустил 35 мячей.

Добавим, что «Крылья Советов» заняли 12-е место в Премьер-лиге и сохранили прописку в топ-дивизионе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Ломаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
15:18 · Россия. Премьер-лига
​РФС получает деньги от УЕФА
15:17 · Кубок России
Раскрыта сумма призовых, которую ЦСКА получил за победу в Кубке России
15:09 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ ответил на вопрос о возможных реформах лиги
15:02 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Деньги могут убедить Малкома остаться в «Зените»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Ломаев ответил на вопрос об интересе «Зенита» и «Рубина»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​«Фенербахче» может перехватить спонсорство «Газпрома» у «Бешикташа»
14:39 · Россия. Премьер-лига
​Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о своём состоянии
14:39 · Россия. Премьер-лига
Писарский объяснил, почему Малком — лучший игрок РПЛ
14:31 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что два российских клуба заинтересованы в Дркушиче
14:23 · Кубок Париматч Премьер
Клаудиньо: «Кубок PARI Премьер окажется очень интересным»
14:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Ахмате» рассказали, сколько новичков может подписать клуб
14:19 · Россия. Премьер-лига
​В «Ахмате» высказались о задаче команды на новый сезон
14:15 · Россия. Премьер-лига
«Дыма без огня не бывает»: Гранат высказался о возможном возвращении России в международный футбол
14:11 · Россия. Премьер-лига
Писарский: Личка — сильный тренер, он может проявить себя в «Динамо»
14:05 · Россия. Первая лига
Игрок «Химок» может переехать в лигу, где выступает Роналду
Все новости
Рекомендуем