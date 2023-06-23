​Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о своём состоянии

Страж ворот «Крыльев Советов» Иван Ломаев сказал несколько слов о своём состоянии. Как известно, голкипер получил травму в матче Премьер-лиги против «Урала», который проходил 21 мая.

«Сейчас чувствую себя замечательно, готов полноценно тренироваться. Не могу сказать, что это был сложный период для меня. Слава богу, всё обошлось. Травма оказалась не такой серьёзной, как могла бы быть», - сказал Ломаев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В чемпионате России сезона 2022/2023 Иван Ломаев провёл 22 матча. В них голкипер пропустил 35 мячей.

Добавим, что «Крылья Советов» заняли 12-е место в Премьер-лиге и сохранили прописку в топ-дивизионе.