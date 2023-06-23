Писарский объяснил, почему Малком — лучший игрок РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом минувшего сезона в РПЛ.

«Малком — лучший игрок сезона. Даже не смотрите на голы, посмотрите на его игру. Он всегда на высоком уровне. По работе с мячом, по видению поля. Нет слов даже охарактеризовать его», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».

При этом футболист считает, что бороться с таким «Зенитом», за который выступает Малком, вполне реально, ведь другие команды обыгрывают их.

В сезоне-2022/23 бразильский вингер стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола в 27 матчах чемпионата.