Агент сообщил, что два российских клуба заинтересованы в Дркушиче

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста.

«В последние дни к Ване большой интерес, многие люди звонят мне по поводу его кандидатуры. Но пока нет конкретных предложений, которые поступили бы в «Сочи», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Агент отметил, что к Дркушичу есть предметный интерес со стороны двух российских команд, но среди них нет московского «Динамо».

В прошедшем сезоне 23-летний словенский футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил два мяча и стал автором двух ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дркушича в 3 млн евро.