​В «Ахмате» рассказали, сколько новичков может подписать клуб

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров дал комментарий по поводу работы клуба на трансферном рынке.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Ахмат» завершил на пятой позиции.

«Мы находимся в поиске новых игроков, если говорить о трансферных целях. Одну позицию, скажем так, закрыли - это центральный защитник. Есть и другие позиции, которые требуют усиления, мы над этим работаем. Максимум два человека могут пополнить наш состав», - сказал Айдамиров, чьи слова приводит ТАСС.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля. Календарь должен быть опубликован в ближайшие дни.