​В «Ахмате» высказались о задаче команды на новый сезон

Ахмед Айдамиров, который занимает должность генерального директора «Ахмата», дал комментарий по поводу задачи команды на новый сезон.

«Задача в том, чтобы команда прогрессировала, показывала достойную и зрелищную игру, а результат - не всё зависит от тренера, команды, слишком много обстоятельств, которые должны сложиться», - сказал Айдамиров, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Айдамирова, «Ахмат» будет стараться повторить результат прошлого чемпионата. В то же время функционер отметил, что конкуренты тоже ставят перед собой амбициозные задачи.

Напомним, что «Ахмат» завершил прошлый чемпионат России на пятой позиции.