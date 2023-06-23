«Дыма без огня не бывает»: Гранат высказался о возможном возвращении России в международный футбол

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение касательно недавних заявлений представителей ФИФА и УЕФА о возможном возвращении России на международную арену.

«То, что об этом говорят - это хорошо. Дыма без огня не бывает. Надеюсь, в скором будущем всё именно так и произойдет. Я, как все болельщики и вся страна, жду этого», - приводятся слова Владимира на страницах издания «Чемпионат».

С февраля минувшего года российские клубы и сборные изолированы от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В марте сборная России провела два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0).