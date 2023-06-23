Писарский: Личка — сильный тренер, он может проявить себя в «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал назначение экс-наставника «Оренбурга» Марцела Лички новым тренером «Динамо».

«У Лички хорошие шансы себя проявить в «Динамо». Он очень сильный тренер, здорово находит контакт с игроками. С ним очень комфортно работалось», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».

Напомним, 45-летний чешский специалист возглавлял «Оренбург» с 2020 года. В минувшем сезоне он финишировал вместе с командой на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. Контракт подписан по схеме «1+2».