Писарский: Личка выгонял меня с тренировки

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, как Марцел Личка иногда проявлял жесткость. Напомним, форвард играл под руководством чешского тренера в «Оренбурге». 22 июня Личка возглавил «Динамо».

«Он мог выгнать с тренировки. Меня выгонял. За что? Ну просто где‑то давал себе слабину, не отрабатывал на сто процентов. Когда он видит такое, это сильно его злит», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Оренбург» под руководством 45-летнего Лички занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Старт нового сезона в РПЛ запланирован на 22 июля.