​Глушаков выделил троих лучших игроков сезона РПЛ

Теперь уже бывший футболист «Пари НН» Денис Глушаков ответил на вопрос, какие футболисты были лучшими в чемпионате России сезона 2022/2023.

«Я бы выделил Малкома, Промеса. Лантратова ещё», - сказал Глушаков, чьи слова на своих станицах приводит «Спорт-Экспресс».

Говоря о Лантратове, Глушаков сказал, что голкипер «Локомотив» был уверен в себе и вытаскивал «мёртвые» мячи.

Напомним, что недавно «Пари НН», который сохранил прописку в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей, объявил об уходе Дениса Глушакова. Теперь 36-летний полузащитник будет искать себе новую команду.