В РПЛ будут офсайдные линии ВАР – РФС

В следующем чемпионате России в функционале видеоассистентов будут присутствовать офсайдные линии. Об этом рассказал Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет департамент судейства.

«Мы пока официального подтверждения не получили, только устное. Сертификация офсайдных линий подтверждена. Я думаю, что уже в новом сезоне офсайдные линии от китайской компании будут работать», - сказал Каманцев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в завершившемся сезоне система ВАР в России работала без офсайдных линий. В спорных эпизодах с офсайдами видеоассистенты не могли вмешиваться, а полагались на решение бокового арбитра в поле.