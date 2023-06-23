​Глушаков: «Промесу нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий по поводу проблем с законом, которые на родине имеет нападающий «красно-белых» Квинси Промес.

Напомним, что недавно Промес получил в Нидерландах полтора года тюрьмы за нападение на родственника. Футболист будет обжаловать это решение.

«Да, у него сейчас судебные проблемы. Мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам. Но я думаю, что Квинси нравится в России», - сказал Глушаков, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В чемпионате России сезона 2022/2023 Квинси Промес забил 20 голов. Он стал вторым лучшим бомбардиром РПЛ после Малкома.