Чанов: «Верю в возвращение российского футбола на международный уровень»

Тренер вратарей в московском ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал заявления УЕФА и ФИФА о возможном допуске российских команд и сборных на международную арену.

«Я с удовольствием верю в возвращение российского футбола на международный уровень. Считаю, что это будет правильное решение. Чем быстрее произойдёт возвращение, тем лучше», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что с февраля прошлого года Россия отстранена от официальных международных матчей. Национальная команда в марте провела две товарищеские встречи – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).