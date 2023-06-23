Глушаков считает Промеса главным легионером в истории «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, является ли Квинси Промес главным легионером в истории клуба.

«Конечно. Он столько забил и принёс столько очков. Квинси, можно сказать, уже русский», - сказал Глушаков, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Глушаков указал на тот факт, что Промес не ездил со «Спартаком» на зимние сборы, но все равно показывал футбол высокого уровня во второй части сезона 2022/2023.

Напомним, что Промес с 20 голами стал вторым лучшим бомбардиром сезона Премьер-лиги после Малкома из «Зенита» (23 гола).

Добавим, что «Спартак» завершил чемпионат России на третьей позиции.