В «Оренбурге» рассказали, будут ли новые трансферы этим летом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о трансферных планах команды на лето. Ранее оренбургский клуб объявил о назначении Иржи Ярошика главным тренером команды.

«По трансферам с Ярошиком не говорили, состав собран. Когда он познакомится с командой ближе, может, какая-то потребность появится. Сейчас все позиции закрыты», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

При этом функционер отметил, что, возможно, будут поиски футболиста на одну позицию, если попросит новый тренер.

В минувшем сезоне чемпионата России «Оренбург» занял седьмую строчку, набрав 46 очков.