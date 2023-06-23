Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Шитов пройдёт сборы вместе с «Пари НН».

По сведениям портала Metaratings, 23-летний футболист будет находиться на просмотре в нижегородском клубе. Напомним, ранее «Спартак» официально объявил о прекращении сотрудничества с голкипером, который выступал за «красно-белых» с 2018 года.

В минувшем сезоне Шитов не появился на поле. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 100 тысяч евро.

По итогам сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, оказавшись позади ЦСКА и «Зенита».