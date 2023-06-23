Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом команды по мнению болельщиков. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

По сообщениям источника, 37-летний вратарь набрал в опросе среди фанатов 57% голосов, опередив форварда Фёдора Чалова (26%). Тройку лучших замкнул хавбек команды Иван Обляков, за которого отдали свои голоса 6% болельщиков.

В сезоне-2022/23 Акинфеев появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА под руководством Владимира Федотова завоевали серебряные медали РПЛ. Кроме того, «красно-синие» стали обладателями Кубка России.