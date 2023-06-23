Газзаев ответил, нужно ли ЦСКА возвращать Фернандеса

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на новость о возможном возвращении Марио Фернандеса в «армейский» клуб.

«Для «армейцев» это очень хорошее приобретение. Фернандес великолепно подключается по правому флангу. Мне кажется, это идеальный вариант закрыть данную позицию», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Марио защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе московской команды южноамериканец стал трехкратным чемпионом Премьер-лиги и обладателем кубка России.

В прошлом сезоне чемпионата России «армейский» клуб финишировал на втором месте.