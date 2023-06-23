В главных слухах недели вы узнаете, сколько миллионов Лионель Месси будет зарабатывать в США, какое условие «ПСЖ» поставил Килиану Мбаппе, и где будет работать Карло Анчелотти после ухода из «Реала». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси давал совет Мбаппе

Недавно из «ПСЖ» ушёл Лионель Месси. На днях журналисты раскрыли слова, которые звёздный аргентинец сказал Килиану Мбаппе перед уходом. Так, Месси посоветовал французу перейти в «Барселону». При этом семикратный обладатель «Золотого мяча» добавил, что если Мбаппе предпочитает выбрать «Реал», то пускай будет так. Лео якобы также сказал, что Килиан заслуживает участвовать в победном футбольном проекте.

Зарплата Месси в США

Что до самого Месси, то он, как известно, будет выступать за «Интер Майами». Несколько дней назад в СМИ появились новые данные о заработной плате звёздного форварда в клубе МЛС. Так, Месси будет зарабатывать за океаном 65 миллионов евро в год.

Абрамович блокирует перевод на Украину денег с продажи «Челси»

Из-за санкций Роману Абрамовичу пришлось продать «Челси» в прошлом году, причём с условием. Деньги от сделки должны пойти пострадавшим на Украине. По данным британской прессы, сейчас Абрамович блокирует перевод средств. Российский бизнесмен настаивает на том, что часть денег должна пойти и пострадавшим в России. На Западе с такой позицией не согласны, и процесс затягивается.

«ПСЖ» поставил жёсткое условие Мбаппе

Килиан Мбаппе недавно публично объявил о том, что он не планирует активировать опцию продления контракта с «ПСЖ». В такой ситуации гранду Лиги 1 разумнее продать звёздного форварда этим летом, чем потерять через год бесплатно. Если верить слухам, эмир Катара через своего представителя поставил Килиану жёсткий ультиматум – либо он продлевает контракт до старта предсезонной подготовки, либо его продают в текущее окно. Сам футболист ранее говорил о намерении провести ближайший сезон в Париже.

Между тем, в прессу просочилась информация о том, что «Реал» и «ПСЖ» уже договорились по трансферу Мбаппе. «Сливочные» заплатят за француза 200 миллионов евро. Ещё 50 миллионов парижане смогут заработать за счёт бонусных выплат.

Луис Энрике провёл разговор с Неймаром

В самое ближайшее время «ПСЖ» должен объявить о назначении Луиса Энрике на должность главного тренера. Испанцу в Париже предстоит возглавить обновлённый проект - Месси ушёл, Мбаппе уходит… По слухам, недавно Энрике провёл телефонную беседу с ещё одним звёздным форвардом – с Неймаром. Тренер дал понять бразильскому футболисту, что рассчитывает на него, но не стремится удержать любыми средствами. Энрике якобы поставил Неймару важное условие – бразилец должен образцово себя вести как на футбольном поле, так и за его пределами.

Анчелотти возглавит топ-сборную

Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии. Правда, произойдёт это не сейчас, а через год, когда у итальянского тренера истечёт срок контракта с «Реалом». По данным прессы, Анчелотти уже имеет устную договорённость с Эднальдо Родригесом, который возглавляет Бразильскую конфедерацию футбола. Подписать предварительный контракт стороны смогут в январе.

Слухи собирал Александр Тихий.