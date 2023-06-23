«Трабзонспор» нацелился на футболиста «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип может перебраться из Российской премьер-лиги в турецкую Суперлигу, об этом рапортуют журналисты Fotospor.

По сведениям источника, в подписании казахстанского футболиста заинтересован «Трабзонспор». В скором времени должны стартовать переговоры между клубами.

Нуралы пополнил ряды турецкого клуба зимой текущего года, перебравшись из казахстанского «Кайрата». В минувшем сезоне чемпионата России 23-летний защитник провел восемь матчей, в которых получил одну желтую карточку.

Срок контракта Алипа с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.