Алдонин высказался о возможном возвращении России в международный футбол

Бывший игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал заявления ФИФА и УЕФА относительно возможного возвращения российских команд на международную арену.

«Возможное возвращение российского футбола на международный уровень - очень положительная информация для всех, кто связан с футболом. Ждём конкретных решений с большим оптимизмом», - приводятся слова Алдонина на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что Россия с февраля прошлого года не может выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

УЕФА сделал заявление о будущем российских команд на международной арене