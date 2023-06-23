Нигматуллин: «Игнатьев не прогрессирует, но находит команду одна лучше другой, похвалю его агентов»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о трансфере нападающего Ивана Игнатьева, который перебрался в «Сочи».

«Игнатьева можно поздравить с хорошим агентом. Игрок не прогрессирует, но находит команду одна лучше другой. Похвалю его представителей», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что «Сочи» рискует, подписывая этого игрока, ведь в последнее время он не был основным футболистом в своих командах и не отличался стабильностью.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард выступал за «Локомотив», он забил пять голов и сделал две результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.