Эшуорт посетил офис «Спартака» впервые за две недели

Спортивный директор московского «Спартака» Пол Эшуорт прибыл в Россию.

Metaratings утверждает, что Эшуорт вернулся в Россию из Казахстана, в котором он находился последние две недели. По информации источника, сегодня, 23 июня, Эшуорт посетил офис «красно-белых».

Ранее отмечалось, что функционер может покинуть «Спартак» вслед за генеральным директором клуба Евгением Мележиковым.

Добавим, трансферное окно в России открывается 1 июля, однако некоторые команды уже оформили свои первые сделки.

В минувшем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля заняли третье место в чемпионате России, набрав 54 очка.