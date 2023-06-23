Рианчо: «Глушаков - токсичный и вредный человек, который наносит большой вред футболу»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал резкие слова в свой адрес от российского полузащитника Дениса Глушакова.

«Меня этот человек совершенно не интересует. Глушаков - токсичный и вредный человек, который наносит большой вред футболу и российскому обществу. Он не является образцом и примером», - приводятся слова испанского специалиста на страницах издания Sport24.

Ранее Глушаков заявил, что готов «щелкнуть разок» Рианчо при встрече.

Денис завершал минувший сезон в составе «Пари НН». 36-летний полузащитник принял участие в семи поединках, в которых отметился голом с пенальти.