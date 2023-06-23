Назван самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита»

Стало известно, кто из российских футболистов получает самую большую зарплату в «Зените».

Как сообщает «Спорт День за Днем», хавбек «сине-бело-голубых» Далер Кузяев является самым высокооплачиваемым игроком команды среди россиян. Заработная плата хавбека составляет 1,8 млн евро в год без учета бонусных выплат.

В завершившемся сезоне 30-летний Кузяев провел 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил пять голов и сделал шесть ассистов. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает 30 июня. По данным СМИ, полузащитник не будет его продлевать, он хочет попробовать свои силы в Европе.