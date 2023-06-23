Зделар: «ЦСКА нужно сохранить Чалова, он один из лучших игроков РПЛ»

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о карьере нападающего Фёдора Чалова в «армейском» клубе.

«ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова, потому что Федя один из лучших игроков РПЛ. Здесь его любят, он должен найти общий язык с клубом и продолжать играть за ЦСКА», - приводятся слова легионера на страницах Sport24.

В минувшем сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром ЦСКА. Нападающий принял участие в 41 поединке за московский коллектив, в которых записал на свой счет 24 гола и шесть результативных передач.

Срок действующего контракта Чалова с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.