Солдатенков: «Малком мог бы играть в топ-6 командах мира»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался о нападающем «Зенита» Малкоме Филипе.

«Малком — лучший игрок сезона. Это футболист другого уровня — не для РПЛ. Малком мог бы спокойно играть в топ‑6 командах мира. У него потрясающее виденье поля», — приводит слова Солдатенкова «Матч ТВ».

Футболист добавил, что Малком может сделать такой пас, который далеко не всегда получается прочитать.

В минувшей кампании 26-летний бразилец забил 23 мяча и записал в свой актив 9 результативных передач в 27 матчах чемпионата России. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 30 млн евро.