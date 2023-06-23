Раскрыта зарплата Малкома в «Зените»

Стало известно, сколько бразильский нападающий Малком Филипе зарабатывает в санкт-петербургском «Зените».

Как сообщает портал «Спорт День за Днем», оклад игрока составляет 3,5 миллиона евро. Помимо этого, в договоре с вингером прописаны бонусы, но даже с учетом этих выплат зарплата Малкома не превышает 4 млн евро.

Напомним, 26-летний футболист выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В сезоне-2022/23 Малком принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 26 голов и стал автором 9 результативных передач.

В последние дни в СМИ активно сватают бразильца в туринский «Ювентус».