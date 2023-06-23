Нападающий «Краснодара» Кордоба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации «РБ Спорт», колумбиец готов рассмотреть вариант перехода в саудовский клуб. Отмечается, что на продаже своего лидера «Краснодар» сможет заработать порядка 12-15 миллионов евро.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. В составе «быков» нападающий успел провести 53 матча, забить 27 голов и отдать 14 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 30-летнего колумбийца в 11 миллионов евро, а его действующий контракт с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.