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Щербаченко: «Обвинять «Спартак» по поводу Промеса неуместно» эксклюзив

23 Июня 2023 • 11:46 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал полуторагодичный приговор нидерландского суда нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу за нападение с ножом на двоюродного брата.

- Если информация, что Промес продаёт свою недвижимость в Нидерландах, соответствует действительности, то он действительно хочет получить российский паспорт и не выезжать никуда в Европу. Я думаю, всё это реально. Понятно, что у Промеса нет желания присесть на полтора года и вычеркнуть это время из своей жизни. Наверняка он будет ждать апелляцию, но маловероятно, что её удовлетворят. Я считаю, совершенно неуместно обвинять «Спартак» в данном случае и призывать его избавиться от Промеса. «Спартак» не был стороной по делу, а приговоры бывают и несправедливые. Мы многого не знаем, тем более учитывая нынешнюю международную ситуацию. На мой взгляд, как спортивные, так и обычные суды в Европе зачастую выносят очень спорные решения.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Квинси Промес
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