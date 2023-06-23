В «Краснодаре» высказались о конкуренции между Сафоновым и Агкацевым

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился мнением о конкуренции среди вратарей «быков».

Напомним, что в концовке минувшего сезона Станислав Агкацев вытеснил из основного состава команды Матвея Сафонова.

Бузникин выразил уверенность в том, что сложившаяся ситуация не сможет сломить такого уверенного в себе человека, как Сафонов.

«Не сказал бы, что Сафонов завалил весеннюю часть чемпионата России. Матвей — достаточно уверенный в себе человек, я думаю, что он с этой ситуацией справится. Всё равно всё будет решать тренер, но я думаю, что и Агкацев — тоже хороший вратарь», — цитирует Бузникина РИА Новости.

В прошедшем сезоне 24-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 36 матчей, пропустил 52 мяча и в 11 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.