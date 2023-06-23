Колосков сообщил, когда Россия вернётся в международный футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался касательно того, когда завершится СВО и международный бан российского футбола.

«Мой прогноз - до конца текущего года все закончится. Значит, через год после этого нас вернут на международную арену. Через год снимут санкции, и с 2025 года начнем играть», - приводит слова Колоскова издание «РБ Спорт».

Напомним, что российские сборные и футбольные клубы отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. Такое решение было принято из-за политической ситуации в мире.

УЕФА сделал заявление о будущем российских команд на международной арене