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В Армении отреагировали на интерес «Манчестер Сити» к Сперцяну

23 Июня 2023 • 11:13 Комментировать

Армянский журналист Грач Хачатрян отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Манчестер Сити».

«Я никогда не слышал об интересе «Манчестер Сити» к Сперцяну. Несколько месяцев назад некто опубликовал новость об интересе мадридского «Реала», но это было даже больше, чем фейком», - приводятся слова Хачатряна в его социальных сетях.

Ранее также сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересованы миланский «Интер», «Фиорентина» и гладбахская «Боруссия».

В минувшем сезоне Эдуард провел 41 поединок во всех турнирах, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Манчестер Сити Эдуард Сперцян
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