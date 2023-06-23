В Армении отреагировали на интерес «Манчестер Сити» к Сперцяну

Армянский журналист Грач Хачатрян отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Манчестер Сити».

«Я никогда не слышал об интересе «Манчестер Сити» к Сперцяну. Несколько месяцев назад некто опубликовал новость об интересе мадридского «Реала», но это было даже больше, чем фейком», - приводятся слова Хачатряна в его социальных сетях.

Ранее также сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересованы миланский «Интер», «Фиорентина» и гладбахская «Боруссия».

В минувшем сезоне Эдуард провел 41 поединок во всех турнирах, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач.