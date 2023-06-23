«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе иракского защитника Али Аднана.

Отмечается, что 29-летний футболист покинул казанский клуб в связи с истечением срока действия соглашения.

«Удачи в дальнейшей карьере, Али!» — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Аднан провёл за «Рубин» восемь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирака в 200 тысяч евро.

Напомним, что казанский клуб защитник представлял с лета прошлого года. Ранее он выступал за такие известные итальянские команды, как «Удинезе» и «Аталанта». Также в карьере футболиста были «Ризеспор», «Вайле» и «Ванкувер».