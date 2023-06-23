Гендиректор «Ахмата» высказался о будущем Агаларова

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.

«Не рассматриваем вопрос с арендой Агаларова, Гамид - наш игрок, игрок основы. Он должен доказывать, и мы верим, что у него все получится», - передает слова Айдамирова издание «РИА Новости».

В прошлом сезоне Агаларов принял участие в 22 поединках Российской премьер-лиги. 22-летний нападающий забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В «Ахмат» Гамид перебрался летом прошлого года, заключив контракт на три сезона. Его текущая трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.