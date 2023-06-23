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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генеральный директор «Ахмата»: «Мы должны стремиться к месту в тройке»

23 Июня 2023 • 10:55 Комментировать

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о результатах грозненской команды в минувшем сезоне.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице. По словам Айдамирова, такой результат не стал для клуба неожиданностью.  

«Мы всегда стремимся занять как можно более высокое место. Получилось, мы рады, хотя мы трезво оцениваем свои возможности. При всём при этом мы не считаем, что это наше максимальное достижение, должны стремиться к месту в тройке», — цитирует Айдамирова РИА Новости.  

Отметим, что победителем минувшего розыгрыша РПЛ стал «Зенит», опередивший своего ближайшего преследователя по турнирной таблице ЦСКА на 12 очков. Это чемпионство стало для команды из Санкт-Петербурга уже пятым подряд.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Айдамиров Ахмат
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