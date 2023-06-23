В «Ахмате» высказались о трансфере Конате

Президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался относительно возможного ухода нападающего команды Мохамеда Конате.

«Интерес клубов к Конате? К нам никто не обращался. Он не горит желанием уходить. Если будет предложение, то клуб его совместно с футболистом и агентом рассмотрит», - приводятся слова руководителя на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Мохамед выступает за грозненский коллектив с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до июня следующего года. Его трансферный ценник – 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Конате провел 24 поединка в Премьер-лиге, забил 11 мячей и сделал результативную передачу.