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В «Ахмате» высказались о трансфере Конате

23 Июня 2023 • 10:48 Комментировать

Президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался относительно возможного ухода нападающего команды Мохамеда Конате.

«Интерес клубов к Конате? К нам никто не обращался. Он не горит желанием уходить. Если будет предложение, то клуб его совместно с футболистом и агентом рассмотрит», - приводятся слова руководителя на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Мохамед выступает за грозненский коллектив с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до июня следующего года. Его трансферный ценник – 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Конате провел 24 поединка в Премьер-лиге, забил 11 мячей и сделал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Айдамиров мохамед конате Ахмат
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