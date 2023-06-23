«Кадис» назвал предложение «Спартака» по Бонгонда смехотворным

«Кадис» назвал предложение «Спартака» за нападающего Тео Бонгонда в размере 4 миллионов евро смехотворным. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб намерен заработать на продаже своего игрока 8 миллионов евро. Отмечается, что за внушительную сумму «Кадис» готов расстаться с любым футболистом, но на компромиссы он идти не станет.

В минувшем сезоне 27-летний Бонгонда провёл за «Кадис» 32 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Конго в 4 миллиона евро.

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 турах.