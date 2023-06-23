Глушаков назвал бывшего тренера «Спартака», которого хочет ударить

Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на слова Рауля Рианчо в свой адрес. Ранее испанский специалист назвал Дениса плохим и токсичным человеком.

«Мне Рианчо неинтересен. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Приехал бы сюда - я бы ему щелкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда оттуда тявкают», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Глушаков находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне 36-летний полузащитник выступал за подмосковные «Химки» и «Пари НН». Денис поучаствовал в 21 поединке Российской премьер-лиги, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.