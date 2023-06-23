Глушаков хочет вернуться в «Спартак»

36-летний полузащитник Денис Глушаков заявил о намерении вернуться в московский «Спартак». В настоящий момент он находится в статусе свободного агента.

«Мечта о возвращении в «Спартак» всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду! Возможно, и тренером. А, может, и в качестве игрока. Все возможно», - передает слова Глушакова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Денис защищал цвета «народной команды» с 2013 по 2019 год. В составе «Спартака» Глушаков сыграл 173 поединка, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и сделал десять результативных передач.