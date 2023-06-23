Абильдгор не вернётся в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор, выступавший в минувшем сезоне за «Верону» на правах аренды, не вернётся в казанский клуб.

По информации «Бизнес Online», несмотря на действующий контракт с «Рубином», датский футболист не вернётся в клуб, с которым ранее приостанавливал соглашение, воспользовавшись правилом ФИФА.

В минувшем сезоне 27-летний Абильдгор провёл за «Верону» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Дании в 4,5 миллиона евро.

Напомним, что «Рубин» стал победителем прошедшего розыгрыша Первой лиги и в следующем сезоне выступит в РПЛ.