Глушаков рассказал, что думает о новом главном тренере «Динамо»

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Денис Глушаков поделился мнением о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера столичного «Динамо».

«Он поставил хорошую игру, но многое зависело от латиноамериканцев. Если их убрать, сложно будет играть. Мы играли на сборах - видно было, как Личка управляет командой. Думал, он тихий и спокойный, а оказалось, что он со стержнем мужик», - передает слова Глушакова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Марцел занял пост главного тренера «Динамо» в четверг, 22 июня. Стороны заключили трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2024 года с возможностью продления.